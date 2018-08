Tito Rabat foi operado com êxito às múltiplas fraturas sofridas no fémur, na tíbia e no perónio da perna direita.

O piloto da Avintia Ducati ficou muito magoado após o acidente dos TL4 para o GP da Grã-Bretanha de MotoGP e acabou transportado para o hospital em Coventry.

A operação correu bem na fixação vários dos ossos fraturados (em várias partes) e o piloto espanhol passou a noite na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital, onde deverá permanecer mais uns dias.