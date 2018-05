Hoje é dia de GP do Mónaco de Fórmula 1, a sexta prova do Mundial 2018. A Corrida começa às 14h10 e pode segui-la AO VIVO no Autoportal.

O GP do Mónaco tem tanto de histórico como de especial pelas suas características fazendo desta corrida uma daquelas que qualquer mais gostará de ganhar.

É o traçado mais curto (3.337 m) e o mais lento do calendário, mas também um dos mais penalizadores para os erros dos pilotos – como Max Verstappen sentiu na pele ainda antes da Qualificação.

E as 78 voltas da Corrida deste ano serão feitas a um ritmo nunca antes visto como Daniel Ricciardo mostrou com recordes atrás de recordes no fim de semana que dominou até obter a pole position.

Ao lado do Red Bull #3 na primeira linha sai o Ferrari de Sebastian Vettel e logo atrás está o Mercedes do líder do Mundial, Lewis Hamilton.

No Mónaco é muito difícil ultrapassar, mas fazer previsões também. O melhor é mesmo seguir a Corrida até ao fim...

Siga a Corrida EM DIRETO a partir daqui.