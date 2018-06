Miguel Oliveira fechou o primeiro dia de Treinos Livres para o GP da Holanda de Moto2 com o 12.º tempo combinado das duas sessões desta sexta-feira.

Francesco Bagnaia, o líder do Mundial com um ponto de vantagem sobre o português, repetiu a performance da manhãmanhã subindo a parada para 1m38.091s

Miguel Oliveira melhorou do 1m38.920s dos TL1 para o 1m38.579 destes TL2 subindo também uma posição na folha combinada (do 13.º para o 12.º tempo) e acabando a 0.488s do italiano.

