Miguel Oliveira não foi além do 13.º tempo dos primeiros treinos livres para o GP da Holanda de Moto2, a oitava prova do calendário.

O piloto português fez a sua melhor ao Circuito de Assen volta em 1m38.920s ficando a 7 décimos de segundo do melhor tempo.

O melhor registo ficou com Francesco Bagnaia, o líder do Mundial que tem mais um ponto do que o «Falcão» português.

A surpresa dos TL1, que começaram com a queda de Álex Márquez, ficou com o segundo lugar de Andrea LOcatelli.

Tempos dos TL1 para o GP da Holanda (Moto2):

And here are the rest of the session timings for #Moto2 FP1! ⏱️ pic.twitter.com/IDBFSkAh9Q

— MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) 29 de junho de 2018