A decisão de cancelar o GP da Grã-Bretanha este domingo, acabou por trazer à memória outras situações idênticas que tiveram lugar no Mundial de Motociclismo, e para encontrar uma situação semelhante aquela que se viveu este domingo em Silverstone é mesmo necessário recuar a 1980 .

Em Salzburgring, o GP da Áustria deveria ter lugar em abril, mas na noite sde sábado para domingo caiu uma forte nevão e a pista austríaca ficou coberta de neve obrigando ao cancelamento do GP da Áustria.

Desde 1980 para cá, uma nova situação quase que aconteceu em 2009, quando o GP do Qatar, teve de ser adiado para segunda-feira depois de a chuva ter caído com intensidade na pista de Losail.

Apesar de raramente chover no deserto, o promotor local do GP do Qatar e a Dorna conseguiram na altura convencer as equipas e os pilotos a adiar a corrida para segunda-feira.

Um ano antes, em 2008 , o MotoGP quase que assistiu ao cancelamento do GP dos Estados Unidos. Aconteceu em Indianápolis , com as corridas de 125cc e de 250cc a serem canceladas devido à aproximação de um furação. A prova de MotoGP foi a única que se realizou e o seu horário foi antecipado para evitar males maiores.

A última vez que uma prova de MotoGP tinha sido cancelada aconteceu na Malásia, em 2011, quando um acidente entre Colin Edwards, Valentino Rossi e Marco Simoncelli acabou por provocar a morte a Simoncelli. Nessa altura a organização resolveu suspender a realização da corrida.