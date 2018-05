Miguel Oliveira fez nesta sexta-feira o nono tempo na sessão de arranque dos Treinos Livres para o GP de França de MotoGP.

O piloto português rodou em 1m37.956s ficando a quase 1 segundo do mais rápido destes TL1, Marcel Schrotter.

Tempos dos TL1 do GP de França de Moto2:

And here are the final times for #Moto2 FP1 at the #FrenchGP pic.twitter.com/eo0sFCLqW6

— MotoGP™🇫🇷🏁 (@MotoGP) 18 de maio de 2018