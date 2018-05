O «pesadelo» de Romain Grosjean no GP de Espanha deste domingo teve o seu epílogo com uma penalização de três lugares na grelha de partida para a próxima corrida: o GP do Mónaco.

Esta foi a decisão da FIA na sequência do despiste do Haas #8 logo na primeira volta no Circuito de Barcelona-Catalunha e que levou consigo o Renault de Nico Hulkenberg e o Toro Rosso de Pierre Gasly.

Grosjean foi ainda castigado com dois pontos de penalização na licença.

O GP do Mónaco é a sexta e próxima prova do Mundial de F1 e realiza-se no dia 27 deste mês.