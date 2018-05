Nico Hulkenberg foi eliminado logo na Q1 da Qualificação para o GP de Espanha de Fórmula 1.

O piloto alemão teve problemas no seu Renault e só conseguiu sair para a pista no final da primeira ronda da Qualificação perdendo uma luta final com Stoffel Vandoorne (McLaren) e Estebam Ocon (Force India) pelo 15.º lugar.

Brendon Hartley ficou desde logo com o último lugar da grelha de partida destinado ao nã ter conseguido sequer entrar na Q1 depois do acidente desta manhã.

Marcis Ericsson (Sauber) foi também eliminado, bem como não surpreendeu a eliminação de ambos os Williams de Sergey Sirotkin e Lance Stroll, com o canadiano, inclusive, a ficar pela gravilha no final da sessão.

O carro mais rápido na Q1 foi o Ferrari de Sebastian Vettel.

Hulkenberg's first failure to make Q2 since Spain 2015

— Formula 1 (@F1) 12 de maio de 2018