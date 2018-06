A Fórmula 1 chega pela primeira vez no ano ao continente americano para a realização do GP do Canadá deste fim de semana, a sétima prova do Mundial.

É com emoção redobrada depois da vitória de Daniel Ricciardo no Mónaco que a F1 prossegue em Montreal, pois em seis corridas passou a haver três pilotos com duas vitórias cada.

Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel dividem os triunfos deste ano com Ricciardo, mas o piloto da Red Bull que a este grupo se juntou também enfrenta o problema de penalização de lugares na grelha de partida depois dos problemas mecânicos que não deixou de ter em Monte Carlo.

Os pilotos arrancarão para este grande prémio com os compostos supermacios, ultramacios e hipermacios a constituírem os jogos de pneus slick à disposição no Circuito Gilles Villeneuve.

Com um perímetro de 4.361 m e 14 curvas, a pista tem três zonas de DRS. A corrida terá 70 voltas perfazendo uma distância de 305,17 km.

O recorde da volta mais rápida em corrida é de Rubens Barrichello com o tempo de 1m13.622s feito em 2004.

De regresso ao presente, o GP do Canadá deste domingo será a corrida n.º300 de Fernando Alonso na F1.

Na classificação do Mundial, Hamilton lidera com 110 pontos, Vettel tem 96 e Ricciardo tem 72.

Do outro lado do Atlântico, o fim de semana em Montreal começa quando já for tarde em Portugal.

Horários do GP do Canadá de F1:

SEXTA-FEIRA:

15h00 Treinos Livres 1

19h00 Treinos Livres 2

SÁBADO:

16h00 Treinos Livres 3

19h00 Qualificação

DOMINGO:

19h10 Corrida