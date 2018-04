Sebastian Vettel conquistou a pole-position para o GP do Azerbaijão deste domingo realizando o melhor tempo da Qualificação deste sábado. É a terceira pole seguida do alemão nas quatro provas desta época.

O piloto da Ferrari sairá do primeiro lugar da grelha com os dois Mercedes na sua perseguição. Lewis Hamilton fez o segundo melhor tempo e sairá da primeira linha ao lado do alemão. Valtteri Bottas sairá do terceiro lugar já na segunda linha.

Ao lado do finlandês estará Daniel Ricciardo, com o quarto tempo. A terceira linha começa com o segundo Red Bull, de Max Vesrtappen.

Todos os pilotos já referidos partirão para a Corrida com os pneus supermacios. A fechar a terceira linha estará o segundo Ferrari, de Kimi Rakkonen.

O finlandês estava a preparar-se para conseguir a pole, mas um saída mas larga do carro na derradeira volta acabou por deixá-lo apenas com o sexto tempo – já depois dos problemas na Q2, em que apenas uma volta cronometrada realizada com pneus ultramacios, o obriga a sair da grelha com o composto mais mole.

Nico Hulkenberg (Renault) fez o nono tempo e cairá para o 14.º lugar da grelha perdendo o seu posto logo para o companheiro de equipa, Carlos Sainz, e Lance Stroll e Sergey Sirotkin (Williams), Fernando Alonso (McLaren) e Charles Leclerc (Sauber) – este últimos quatro com escolha livre de pneus.

O GP do Azerbaijão de Fórmula 1 realiza-se neste domingo às 13h10.

