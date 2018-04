Romain Grosjean foi eliminado na Q1 quando o piloto francês ficou com a caixa de velocidades do Haas bloqueada logo nos primeiros minutos da Qualificação deste sábado para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1.

O Haas de Kevin Magnussen também andou a perder peças pelas ruas de Baku, mas o dinamarquês apurou-se em nono para a Q2.

Juntamente com Grosjean, ficaram eliminados nesta Q1 os dois Toro Rosso de Pierre Gasly e Brendon Hartley (que teve uma manobra perigosa sobre o seu companheiro de equipa), Stoffel Vandoorne (McLaren) e o Sauber de Marcus Ericsson.

Gasly queixou-se à sua equipa de que ia a uma velocidade na ordem dos 320 km/h apanhando um grande susto quando viu Hartley no meio da pista em andamento lento classificando a condução do companheiro de equipa como “inaceitável”.

A equipa Toro Rosso explicou que o neozelandês tinha um furo e Hartley pediu desculpa via rádio aformando que fi para o "lado errado" quando tentou não atrapalhar.

Os brilharetes da Q1 foram para os dois Williams, que passaram à Q2 (com Lance Stroll no limite) e o 11.º tempo de Charles Leclerc (Sauber).

O mais rápido desta primeira ronda da Qualificação foi o Ferrari de Kimi Raikkonen.