Kevin Manussen foi eliminado na Q2 da Qualificação deste sábado para o GP do Azerbaijão deixando a Haas sem carros na Q3, onde também não estará qualquer McLaren com Fernando Alonso a ficar também por esta segunda ronda.

Eliminados nesta Q2 foram também os dois Williams e Charles Leclerc (Sauber).

No top 10 desta segunda ronda ficaram as cinco equipas mais fortes: Ferrari, Mercedes, Red Bull, Force India e Renault.

Kimi Raikkonen voltou a fazer o melhor tempo, mas o finlandês rodou com pneus ultramacios obrigando à mudança de estratégia da Ferrari para a Corrida no seu carro, pois uma saída para uma escapatória após uma travagem tardia e forte deixou-se só com uma tentativa para marcar o tempo.

Time ticking down in Q2 DROP ZONE (5 MINS TO GO) Sainz Magnussen Raikkonen 📸 Leclerc Stroll#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1

Os adversários diretos do «Ice Man» fizeram os respetivos melhores tempos com supermacios, pneus com que vão partir neste domingo – Raikkonen sairá com o composto mais macio de todos.