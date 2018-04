Este domingo é dia de GP do Azerbaijão de Fórmula 1, a quarta prova do Mundial, que se realiza em Baku capital do país euroasiático.

A Corrida começa às 13h10 de Portugal Continental (16h10 na hora local) e pode ser seguida AO VIVO no Autoportal – não perca um minuto...

Sebastian Vettel parte da pole-position pela terceira prova consecutiva nesta época. Ao lado do alemão da Ferrari está Lewis Hamilton – os dois partem (quase) lado a lado quando o embate do ano passado ainda estará na memória...

A Mercedes, que ainda não venceu qualquer corrida neste ano, tem os seus dois carros atrás do líder do Mundial e o inglês parte também com nove pontos de desvantagem no campeonato.

Ao lado de Valtteri Bottas na segunda linha está Daniel Ricciardo, o vencedor da última corrida (na China) e o vencedor e, Baku no ano passado. Que palavra têm os Red Bull guardados para o regresso às pistas urbanas?

O Circuito Citadino do Baku tem o segundo mais longo perímetro do calendário com 6.003 m. Os pilotos vão fazer 51 voltas à pista totalizando 306.049 km. O recorde desta pista desde 2006 no calendário da F1 foi estabelecido na última época por Vettel, com 1m43.411s.

Siga a corrida EM DIRETO a partir DAQUI.