Miguel Oliveira fez o segundo melhor tempo absoluto no primeiro dia de Treinos Livres para o GP da Argentina de Moto2 ficando a menos de 2 décimos de segundo do mais rápido nesta sexta-feira: Mattia Pasini.

O piloto português foi também o segundo melhor nos TL2, atrás de Álex Márquez, mas os tempos da ronda inaugural acabaram por ser os que vingaram na combinação dos dois registos do dia.

Francesco Bagnaia, o vencedor da primeira prova do Mundial de Moto2, está com o terceiro tempo antes dos Tl3 e da Qualificação deste sábado no Circuito Termas de Rio hondo – onde em 2017 o português da LTM Ajo conseguiu a sua primeira pole-position da categoria.

