Miguel Oliveira ficou em terceiro lugar no GP da Argentina de Moto2 depois de uma corrida tão emocionante como intensa.

O piloto português partiu muito bem da sétima posição da grelha de partida e chegou ao segundo lugar logo na primeira volta, mas o protagonista maior dos primeiros metros foi Lorenzo Baldassarri.

O italiano fechou a primeira volta à frente de Xavi Vierge, que tinha a pole-position, e do piloto português da KTM Ajo.

Miguel Oliveira chegou-se ao grupo da frente logo de início e de lá não saiu mais. Baldassari, sim, foi ficando para trás.

E a luta pelo triunfo e pelos lugares do pódio ficou para definir a três, mas com a entrada de Mattia Pasini no grupo.

Na segunda metade da prova as trocas de posições entre os três da frente foi uma constante, Miguel Oliveira chegou a liderar, mas acabou por ser o italiano a ganhar, com Vierge em segundo e o português a fechar o pódio.

Classificação do Mundial de Moto2:

1. Mattia Pasini, 55 pontos

2. Lorenzo Baldassarri, 33

3. Francesco Bagnais, 32

4. Xavi Vierge, 28

5. Miguel Oliveira, 27

6. Álex Marquez, 27

7. Marcel Schrotter, 15

...