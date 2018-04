Gabriele Tarquini (HYundai) foi o maior vencedor da passagem do WTCR pela Hungria saindo da segunda etapa do campeonato com uma liderança da tabela dos pilotos reforçada para 36 pontos.

O piloto italiano venceu a segunda corrida deste domingo – a que vale mais pontos do fim de semana, com uma corrida no sábado - à frente de Norbert Michelisz (Hyundai) e Yvan Muller (Hyundai).

Na primeira corrida deste domingo – a da grelha invertida, que vale menos pontos das três do fim de semana – o triunfo foi para Rob Huff (Volkswagen), que bateu Daniel Nagy (Hyundai) e Muller, que teve aí o primeiro dos dois terceiros lugares do dia.

Na classificação dos pilotos, Tarquini lidera com 118 pontos, à frente de Yann Ehrlacher (Honda), com 82 e de Muller, com 77.