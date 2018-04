A PSP deteve, no sábado, um homem de 36 anos no interior do Estádio Municipal de Braga, por alegada agressão a agente de autoridade no exercício das suas funções, anunciou hoje aquela força.

A detenção ocorreu durante o jogo de futebol entre o Sporting Clube de Braga e o Sporting Clube de Portugal.

O detido foi notificado para comparecer nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.