A Comissão de Gestão do Sporting emitiu um comunicado a informar que Bruno de Carvalho já não é oficialmente presidente do clube nem ocupa nenhum cargo na SAD.

A nota, enviada à comunicação social, refere que a "revogação dos mandatos tem efeitos imediatos" e indica José Sousa Cintra como substituto de Bruno de Carvalho na Sociedade Anónima Desportiva. Esta troca já foi comunicada ao presidente da Assembleia-Geral, Jaime Marta Soares, e já foi solicitado ao Departamento de Relações com Investidores do Sporting Clube de Portugal - SAD a divulgação no mercado, através da CMVM.

A Comissão informa ainda que Bruno de Carvalho, José Eduardo Quintela, Luís Roque, Luís Giestas e Alexandre Godinho estão proibidos de entrar no Estádio de Alvalade. Carlos Vieira e Rui Caeiro podem aceder aos gabinetes pessoais, sem que lhes esteja alocado nenhum apoio do clube.

Já hoje a TVI tinha tido acesso a uma nota da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa que dava conta da alteração de Bruno de Carvalho por Sousa Cintra na SAD do Sporting.

Também esta segunda-feira, Bruno de Carvalho recuou na ideia de impugnar as eleições, alterando o "post" do Facebook que tinha feito e apagando a parte em que anunciava essa decisão. O presidente destituído manteve a intenção de se candidatar às eleições de 8 de setembro.

