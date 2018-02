A 52.ª edição do Super Bowl contou, este ano, com a vitória histórica dos Philadelphia Eagles, mas a final da National Football League (NFL) é muito mais do que um jogo de futebol americano.

Isto porque um dos momentos mais aguardados da noite acontece fora das quatro linhas: os anúncios publicitários que custam às marcas uns quantos milhões de euros para serem exibidos durante o evento.

Estima-se que, por cada 30 segundos de publicidade, os custos sejam superiores aos quatro milhões de euros, facto que leva as marcas a aproveitarem cada segundo do seu tempo para conseguirem colar os espectadores ao ecrã.

Este ano, a edição da Super Bowl contou com quase 60 anúncios, entre os quais se destacaram o de Doritos e Mountain Dew - que conta com Morgan Freeman e Peter Dinklage -, o anúncio "para todos" da Coca Cola e até o dirty dancing dos New York Giants. E como o evento é para as grandes estrelas, nem Cristiano Ronaldo quis ficar de fora.

Veja seis dos anúncios deste ano:

1. Doritos e Mountain Dew

As duas personalidades em destaque deste anúncio são os atores Peter Dinklage e Morgan Freeman que, numa autêntica batalha de rap, disputam para ver quem é o melhor: se Peter, que representa uma marca de batatas fritas picantes, ou Morgan, que representa uma marca de refrigerantes refrescantes.

2. Coca-Cola

"The Wonder of Us" tem uma mensagem de inclusão inerente, ao mostrar várias pessoas de diferentes raças, idades e géneros em atividades do quotidiano a beberem o famoso refrigerante.

3. Tide

David Harbour, da conhecida série televisiva Stranger Things, protagoniza este anúncio de uma marca de detergente de roupa, naquela que é já considerada uma das mais originais e divertidas publicidades da marca. O melhor mesmo é abrir e ver.

4. Amazon

O CEO da Amazon, Jeff Brezos, é o grande protagonista deste anúncio, que visa promover o serviço de assistência virtual da empresa. O vídeo - que mostra como Alexa, a assistente virtual da marca, perdeu a voz - conta com a presença de Gordon Ramsay, Anthony Hopkins, Rebel Wilson e Cardi B.

5. New York Giants

O vídeo mostra Eli Manning e Odell Becham Jr., dos New York Giants, a recriaram a cena mais memorável de "Dança Comigo". Não acredita? Veja o vídeo.

6. Altice e Cristiano Ronaldo

E claro, Cristiano Ronaldo não podia ficar de fora e, por isso mesmo, entrou em campo para fazer touchdown pela Altice.