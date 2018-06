O Mundial 2018 de Fórmula 1 está de volta neste fim de semana numa etapa que marca outros muitos esperados regressos. A F1 volta a França dez anos depois e fá-lo voltando também ao histórico Circuito de Paul Ricard.

A última vez que a pista francesa recebeu uma Corrida de F1 foi em 1990 – dez dos 20 pilotos da atual grelha ainda não tinha nascido nessa altura. E são apenas quatro os participaram no último GP de França (em 2008), Magny-Cours: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e Kimi Raikkoen.

Construído em 1970, o Circuito de Paul Ricard permite uma variedade de 167 potenciais traçados. Na Corrida deste domingo, com 15 curvas e a famosa Reta Mistral mantendo a chicane que interrompe os seus 1.700 metros, os pilotos farão 53 voltas ao desenho com 5.842 metros de perímetro percorrendo 309,69 km.

A pista terá duas zonas de DRS. Os pneus à disposição dos pilotos para o GP de França são dos compostos macios, supermacios e ultramacios – veja as escolhas dos pilotos aqui.

A F1 regressa a Paul Ricard com o Mundial ao rubro cumprido que está um terço do campeonato. O GP de França é a oitava Corrida época e Sebastian Vettel, depois de ter ganho a última ronda, no Canadá, voltou à liderança da classificação com apenas um ponto de vantagem sobre Lewis Hamilton.

Os horários do GP de França da F1:

SEXTA-FEIRA

11h00 Treinos Livres 1

15h00 Treinos Livres 2

SÁBADO

12h00 Treinos Livres 3

15h00 Qualificação

DOMINGO

15h10 Corrida