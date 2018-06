Lewis Hamilton conquistou neste sábado a pole position do GP de França de domingo garantindo o primeiro lugar na grelha de partida de uma corrida de Fórmula 1 pela 75.ª vez.

O campeão do mundo culminou um fim de semana que até agora foi de domínio seu e da Mercedes com uma volta em 1m30.029s no regressado Circuito de Paul Ricard que também marcou o regresso da França à F1.

Esta volta com que Hamilton chegou ao n.º75 nas pole positions foi disponibilizada em vídeo pela Fórmula 1.

Jump on board for your ultimate @PaulRicardTrack experience

As Lewis Hamilton takes his first pole position in France#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/ALHgXIr8KX

— Formula 1 (@F1) 23 de junho de 2018