Os testes da Fórmula 1 que decorreram entre ontem e esta quarta-feira no Circuito de Barcelona-Catalunha terminaram com Valtteri Bottas como o piloto mais rápido nos trabalhos que se seguiram ao GP de Espanha do passado fim de semana.

O piloto finlandês da Mercedes registou o melhor tempo absoluto na sessão desta manhã com o período desta tarde a verificar-se mais lento e a mudança mais significativa a registar-se com a subida ao terceiro lugar dos tempos de Lando Norris.

O segundo melhor tempo absoluto destes testes acabou por ficar com Antonio Giovnazzi, que pilotou o Ferrari SF71H neste último dia de testes durante 148 voltas.

Tempos finais desta quarta-feira:

Piloto Equipa Tempo Voltas 1 Valtteri Bottas Mercedes 1m16.904s 139 2 Antonio Giovinazzi Ferrari +0.068s 148 3 Lando Norris McLaren +1.135s 80 4 Kevin Magnussen Haas +1.370s 75 5 Nikita Mazepin Force India +1.440s 112 6 Jack Aitken Renault +2.038s 120 7 Charles Leclerc Sauber +2.089s 139 8 Robert Kubica Williams +2.349s 123 9 Pierre Gasly Toro Rosso +2.506s 39 10 Stoffel Vandoorne McLaren +3.010s 96 11 Jake Dennis Red Bull +3.536s 74 12 Sean Gelael Toro Rosso +3.859s 83 13 Nicholas Latifi Force India +4.508s 121

Os testes de Barcelona são o primeiro de dois períodos de testes oficiais durante a época 2018 da Fórmula 1. Os próximos testes serão depois do GP da Hungria antecedendo a paragem de verão.

