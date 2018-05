Valtteri Bottas colocou a Mercedes no topo da folha de tempos dos dois dias de testes que as equipas de Fórmula 1 realizam no Circuito de Barcelona-Catalunha.

O piloto finlandês realizou na sessão desta manhã o tempo de 1m16.904s batendo a melhor marca da véspera.

A Ferrari seguiu de perto a Mercedes e, com Antonio Giovinazzi ao volante (que na véspera tinha guiado o Sauber), os italianos acabaram por ficar apenas a 6 centésimos de segundo de Bottas.

Tempos da manhã de quarta-feira: