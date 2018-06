A última sessão de Treinos Livres antes da Qualificação deste sábado para o GP de França de Fórmula 1 ficou completamente estragada devido à chuva, que começou a cair com intensidade na zona do Circuito de Paul pouco depois do início dos trabalhos.

Os TL3 desta manhã começaram com pista seca, mas a chuva acabou pouco depois por obrigar quem já tinha saído para a pista a regressar e a deixar vários pilotos nas boxes sem sequer marcarem qualquer tempo.

Valtteri Bottas voltou a deixar a Mercedes na frente da invulgar folha de tempos da manhã deste sábado quando rodou em 1m33.666s com os pneus ultramacios.

Pouco depois, chegou a chuva... Os pilotos permaneceram a maior pare a sessão ficou praticamente terminada. Foram muitos minutos de espera parados a ver o que acontecia com as condições meteorológicas e, sem melhorias, poucos forma os que colocaram os pneus de chuva para rodar, como aconteceu com os McLaren, os Williams, os Toro Rosso e o Sauber de Charles Leclerc.

Com estas condicionantes, houve mesmo cinco pilotos que não chegaram a marcar tempos numa folha que ainda pode ter algo a dizer, como a chuva, no que respeita à Qualificação desta tarde marcada para a as 15h00.

Tempos dos TL3 do GP de França de F1: