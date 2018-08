Carlos Sainz Jr. foi o piloto que ficou eliminado na Q1 da Qualificação para o GP da Fórmula 1 juntamente com os dois Williams e os dois McLaren (sendo que o último foi Stoffel Vandoorne).

O espanhol da Renault admitiu à sua equipa que passou por problemas não conseguindo passar à Q2.

Valtter Bottas saiu para a pista com o Mercedes, não obstante ter a última fila da grelha destinada – assim como Nico Hulkenberg no outro Renault – e fez mesmo segundo tempo atrás do Ferrari de Kimi Raikkonen.