Sergio Pérez ficou eliminado na Q1 da Qualificação para o GP da Áustria de Fórmula 1 com o piloto da Force India a não conseguir melhor do que o 17.º tempo na primeira ronda.

Stoffel Vandoorne (McLaren), Sergey Sirotkin (Williams), Brendon Hartley (Toro Rosso) e Marcus Ericsson (Sauber) foram os outros pilotos que não passaram à Q2.

Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido nesta Q1.

Q1 CLASSIFICATION: It's very tight at the top 😮 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/M6zA7h9n93

