Os Treinos Livres para o GP da Áustria de Fórmula 1 começaram com os dois Mercedes na frente e com Lewis Hamilton a bater Valtteri Bottas por 12 centésimos de segundos fazendo a melhor volta em 1m.04.839s.

Os carros da equipa alemã não desiludiram no arranque para nona prova do calendário depois das atualizações anunciadas e entraram a mandar em casa da Red Bull.

Os dois Flecha de Prata foram os únicos a rodar no segundo 04 no Red Bull Ring, mas Max Verstappen defendeu o orgulho da equipa da casa não ficando muito longe... O holandês da Red Bull rodou apenas 2 décimos de segundo mais lento do que Hamilton.

Numa primeira sessão de treinos em que Robert Kubica esteve em pista sem conseguir evitar o último lugar para a Williams na folha de tempos, os seis pilotos das três equipas mais fortes não abriram vagas a estranhos.

Romain Grosjean (Haas) e Esteban Ocon (Force India) foram os melhores dos outros com o monegasco Charles Leclerc (Sauber) e Pierre Gasly (Toro Rosso) a fecharem o top 10.

Tempos dos TL1 para o GP da Áustria de F1: