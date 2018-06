A segunda sessão de Treinos Livres para o GP da Áustria de Fórmula 1 pouco diferiu na sua generalidade em relação aos TL1 da manhã desta sexta-feira no que aos resultados respeita. Nos TL2 desta tarde, a Mercedes voltou a ser dominadora com Lewis Hamilton à cabeça.

No que respeita aos pormenores, o campeão do mundo inglês melhorou o tempo de uma para outra sessão em quase 3 décimos de segundo fazendo a melhor das suas voltas ao Red Bull Ring em 1m04.579s, enquanto Valtteri Bottas escudou o seu companheiro de equipa sensivelmente à mesma distância da manhã.

Os mesmos 2 décimos de segundo foram também a diferença para o primeiro perseguidor dos Mercedes, mas, nestes TL2, esse papel ficou com Sebastian Vettel só então surgindo o primeiro Red Bull e sendo desta vez Daniel Ricciardo o melhor da equipa da casa.

A sessão desta tarde ficou ainda marcada por uma bandeira vermelha quando a suspensão do Toro Rosso de Pierre Gasly cedeu e deixou o carro do francês a precisar de ser retirado da pista. A suspensão dos TL2 não foi, porém, demorada, assim como Gasly retomou a sessão.

Tempos dos TL2 para o GP da Áustria de F1:

Two in a row for @LewisHamilton and @ValtteriBottas in Spielberg

But Ferrari and Red Bull aren't far behind...#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/yEZewKpO5f

