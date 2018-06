«Bonjour!» Dez anos depois, a Fórmula 1 está de volta a França e faz esse regresso no emblemático Circuito de Paul Ricard – que volta também ele ao Grande Circo 28 após uma longa ausência de 28 anos.

Esta é a oitava prova do Mundial de F1 e, a partir das 15h10, pode acompanhar a Corrida EM DIRETO no Autoportal.

Lewis Hamilton tem o primeiro lugar da grelha de partida naquela que é a sua 75.ª pole position da carreira na F1. O inglês vai ter ao seu lado o companheiro de equipa, Valtteri Botas, no coroar de um fim de semana em que a nova especificação do motor dos Mercedes ditou a lei.

Na segunda linha está Sebastian Vettel, o líder do Mundial depois de ter vencido e última prova e ter recuperado o comando com um ponto de vantagem sobre Hamilton. Ao lado do alemão da Ferrari estará Max Verstappen, no melhor Red Bull antecedendo uma terceira fila que completa os seis primeiros lugares com as três principais equipas.

Hamilton, Vettel, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen são os únicos quatro pilotos que estiveram no último GP de França de F1, em 2008, em Magny-Cours. Em Paul Ricard, por outro lado, nenhum deles correu na F1 e, além disso, ana última vez que o Grande Circo passou pela pista francesa, dez dos atuais 20 pilotos da grelha nem sequer tinham nascido.

A Corrida deste domingo no renovado Circuito de Paul Ricard com as suas grandes e coloridas escapatórias para desaceleração terá a duração de 53 voltas a um perímetro de 5.842 metros, com 15 curvas e a famosa Reta Mistral com os seus 1.700 metros interrompidos neste traçado por uma chicane.