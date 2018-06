Os pilotos da Red Bull foram os que escolheram o menor número de pneus do composto mais macio disponível para o GP de França de Fórmula 1 do fim de semana de 24 deste mês.

Max Verstappen e Daniel Ricciardo optaram por sete conjuntos de pneus ultramacios, três de supermacios e outros três de macios – na tolidade dos 13 jogos de pneus entre os, respetivamente, púrpura, vermelhos e amarelos colocados à disposição pela fornecedora Pirelli.

Nas outras duas equipas da frente, a Mercedes e a Ferrari, todos os pilotos escolheram nove jogos de ultramacios. E, da mesma forma, cada dupla divergiu (de forma igual) entre si no que respeita ao aumento da dureza.

Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen optaram dois conjuntos quer de «super» quer de macios», enquanto os respetivos companheiros de equipa, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel apenas leva um jogo dos mais duros para França.

No regresso de Paul Ricard à F1, a Williams é a equipa que opta pelo maior número dos slick mais macios à disposição com 10 jogos de «ultra» para cada um dos seus pilotos: Lance Stroll e Sergey Sirotkin.

