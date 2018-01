A Fórmula 1 entrou em rota de colisão com a 3M, empresa detentora dos produtos 'Scotch' ou 'Post-it', e pode levar em frente uma disputa judicial nos Estados Unidos por causa de um logotipo. Ou melhor, por causa da letra “F” idêntica ao do produto 3M ‘Futuro’.

A F1 revelou a nova marca no final do Grande Prémio de Abu Dhabi, em novembro. O logotipo vermelho foi criado pela agência londrina Wieden + Kennedy como parte do rebranding promovido pelo grupo Liberty Media.

As críticas não tardaram em surgir por parte dos fiéis adeptos da modalidade, e intensificaram-se quando começaram a emergir imagens de um produto com um logo muito idêntico ao da F1. Quem deu de caras com os produtos ‘Futuro’ da 3M, rapidamente constaram as semelhanças e partilharam as imagens nas redes sociais.

Mas, o verdadeiro problema começou quando o grupo Liberty tentou registar a marca nos Estados Unidos. É que a marca propriedade da 3M foi registada a 20 de fevereiro de 2017. Tendo sido a primeira a concretizar o pedido, as autoridades norte-americanas deram razão à 3M.

Na Europa, o caso ainda está em análise.