A Eleven Sports anunciou que vai ser a responsável pelas transmissões televisivas para Portugal do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 a partir de 2019.

O acordo anunciado é de três anos (até à época 2021) e inclui também as transmissões dos campeonatos de Formula 2 e Fórmula 3 elo mesmo período.

Em comunicado, a Eleven Sports acrescenta que, além das transmissões do habitual calendário de do fim de semana com Treinos Livres, Qualificação e Corrida, a transmissão da F1 incluirá “informações adicionais de todas as comunicações rádio entre o piloto e a equipa, infirmação sobre os canais de bordo e cronometragem ao vivo” tendo também equipas de produção próprias em todas as corridas.