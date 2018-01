Em 2019, o peso de um piloto Fórmula 1 contará bastante para as aspirações de uma equipa. Segundo o site F1 Fanatic, a Comissão da F1 (que reuniu na semana passada) concordou com o plano de estabelecer um peso mínimo de 80 kg para os pilotos a partir da temporada 2019.

O tema surgiu na sequência da discussão sobre o aumento do peso mínimo dos monolugares para a próxima temporada. Por causa do Halo, o peso mínimo de um monolugar aumentou para uns penalizantes 733 kg (piloto incluído).

Para corrigir a situação, o Grupo de Estratégia da F1 decidiu separar o peso do monolugar do piloto e fixou o peso do condutor em 80 kg. Para os pilotos mais leves, a diferença negativa será compensada com recurso a lastro.