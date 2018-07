A Fórmula 1 está em ritmo «non-stop» com três grandes prémios em três fins de semana seguidos.

Este domingo é dia de GP da Áustria (depois de França e antes da Grã-Bretanha) e vai poder seguir a Corrida no Red Bull Ring AO VIVO no Autoportal.

Serão 71 voltas à pista com 4.318 metros de perímetro (para uma distância total de 306,452 km) havendo neste ano três zonas de DRS para promover as ultrapassagens. À sua disposição, os pilotos têm os pneus macios, supermacios e ultramacios.

O Mundial chega à Áustria, nona prova do calendário, com Lewis Hamilton na frente da classificação, com 14 pontos de vantagem sobre Sebastian Vettel.

Os Mercedes dominaram o fim de semana, em que atualizaram o W09 como nunca e, entre eles, acabou por ser Valtteri Bottas a conquistar a pole position – com o inglês a fechar a primeira linha.

Vettel fez o terceiro tempo na Qualificação, mas um bloqueio a Carlos Sainz acabou por atirar o Ferrari do alemão para o sexto lugar da grelha.

Bottas diz estar faminto por triunfos e quer chegar à primeira curva na liderança do pelotão. Fica-se a aguardar pela partida...

Siga o GP da Áustria de F1 EM DIRETO a partir daqui.