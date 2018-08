A Fórmula 1 está de volta após a paragem das férias de verão em fim de semana em que também estão em pista o MotoGP e o Moto2 contribuindo para um domingo em grande com três corridas que pode seguir AO VIVO no Autoportal.

A ordem é a do título. Primeiro, arranca a prova da categoria rainha do motociclismo. O GP da Grã-Bretanha de MotoGP começa às 11h30 em Silverstone. A Corrida terá 20 voltas á pista britânica de 5,9 km de perímetro.

Jorge Lorenzo tem a pole position tendo ganho essa disputa a Andrea Dovizioso na qualificação deste sábado. A luta entre os dois pilotos da Ducati está quente e é um dos pontos quentes deste momento da época. O espanhol venceu a última corrida e ultrapassou o italiano no Mundial sendo agora terceiro numa classificação em que Marc Márquez ainda conserva uma liderança confortável sobre Valentino Rossi.

Siga a Corrida do MotoGP a partir daqui.

Na Fórmula 1, chega-se das férias que se sucederam a duas corridas em que a Ferrari ficou pelo «esteve quase» e em que foi a Mercedes – nomeadamente Lewis Hamilton – a colher os frutos de duas vitórias. Também neste fim de semana, a Scuderia voltou a dominar por completo os Treinos para o GP da Bélgica, mas acabou por ser o líder do Mundial a ficar com a pole.

Sebastian Vettel repete a classificação do Mundial com o segundo lugar à partida no histórico Circuito de Spa-Francorchamps, onde se farão 44 voltas á pisat com mais de 7 km de perímetro. Alguém mais terá uma palavra a dizer na luta entre Hamilton e Vettel? O primeiro «tampão» está logo na segunda fila da grelha com a presença dos dois Force India. A partida é às 14h10...

Apenas 20 minutos mais tarde, às 14h30 arranca a corrida de Moto2 em Silverstone com Miguel Oliveira a sair bem longe dos primeiros lugares. O piloto português está apenas no 23.º lugar da grelha com Francesco Bagnaia, o líder do Mundial com três pontos sobre o português a sair da pole. A Corrida terá 18 voltas. Serão mas uma recuperação do Falcão?...