Markku Alen vai participar no Slalom Sprint de Figueira de Castelo Rodrigo, que vai decorrer nos dias 21 e 22 de julho naquela vila do distrito da Guarda.

"Trata-se de uma oportunidade única para os pilotos que se inscreverem em Castelo Rodrigo de correrem ao lado de um dos pilotos mais consagrados e acarinhados dos ralis mundiais e, para o público, de assistir à prova de um piloto excecional e obter o seu autógrafo", é referido pela organização segundo escreve a agência Lusa.

O pentacampeão finlandês do Rali de Portugal participa como "convidado de honra" pilotando uma réplica do Fiat 131 Abarth de competição conduzido nas edições de 1977, 1978 e 1981 com que ganhou o rali português.

Alén celebrará em Castelo Rodrigo 45 anos da sua primeira participação como piloto oficial e 40 anos sobre a vitória na Copa FIA de Pilotos, precursora do Campeonato Mundial de Pilotos.

"O capacete de Markku Alén será autografado pelo piloto e por todos os pilotos participantes na prova noturna e será sorteado entre os espetadores", anuncia ainda a organização adiantando que "muitas outras iniciativas e surpresas estão a ser preparadas para marcar esta edição dos 20 anos do Slalom Sprint de Castelo Rodrigo”, que “serão essencialmente centradas no público e nos pilotos".

O Slalom Sprint de Castelo Rodrigo, organizado pelo município e pelo Clube Escape mantém o esquema das edições anteriores, com a realização de uma prova de sprint na noite de sábado, dia 21 de julho, no Estádio Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, e uma prova diurna de slalom, no dia seguinte, no centro da vila.