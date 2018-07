Fernando Alonso vai sair das boxes para o GP da Áustria de Fórmula 1 depois de a McLaren ter quebrado as regras do parque fechado.

A equipa teve de substituir a asa dianteira do carro do espanhol em sequência de danos provocados na Qualificação.

Tendo de intervir no período em que as equipas já não podem mexer nos carros, a McLaren aproveitou também para trocar o MGU-K do motor Renault do MCL33.

Fernando Alonso deixará assim a 13.ª posição da grelha para sair das boxes.

No último lugar da grelha estará Brendon Hartley. O neozelandês tinha ficado com a penúltima posição da Qualificação, mas «passará» esse lugar ao Sauber de Marcus Ericsson.

A Honda decidiu trocar o motor do Toro Rosso com Hartley a passar para último à partida na grelha, seguido por Alonso a partir das boxes.

Sebastian Vettel (Ferrari), por tapar Carlos Sainz (Renault) na auqlificação também já tinha sido penalizado passando do terceiro lugar para o sexto da gelha, assim como Charle Leclerc passou do 13.º lugar da folha de tempos para o 18.º na grelha devido à troca da caixa de velocidades.

Siga a Corrida AO VIVO.