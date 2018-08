Fernando Alonso vai deixar a Fórmula 1 no final da temporada e as portas abertas para o seu futuro são muitas. Agora é a Fórmula E a «namorar» a presença do piloto espanhol.

Sabe-se que a passadeira vermelha da IndyCar está estendida para Alonso tentar a Tripla Coroa, mas, também já nesta terça-feira, os responsáveis da F1 manifestaram o desejo que o seu bicampeão espanhol continuasse ligado à F1.

Da Fórmula E veio agora o mais recente «convite» pela voz de Alejandro Agag, fundador e diretor executivo da competição da FIA dos monolugares elétricos.

“Gostava de contar com ele. Ele quer ganhar tudo. Ele quer ganhar Le Mans e a Indy e ficará sem a Fórmula E e terá de vir cá. Obviamente que é um piloto com muito talento a seria um privilégio para nós contar com ele”, afirmou Agag citado pela «Marca».

VEJA TAMBÉM:

Fórmula E vai vender os carros da primeira geração