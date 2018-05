Começa neste fim de semana a esperada super-época do Mundial de Resistência que vai cruzar nesta edição o presente ano de 2018 e também o de 2019. O WEC 2018/19 vai incluir duas edições das míticas 24 Horas de Le Mans assim como duas edições das também clássicas 6 Horas de Spa-Francorchamps.

E é precisamente no circuito belga que arranca o Mundial desta temporada com Fernando Alonso a estrear-se no WEC ao volante de um dos dois Toyota – a grande favorita deste ano na classe LMP1 depois da saída da campeã Porsche.

Passando dos protótipos para os Turismos entram em cena os portugueses. António Félix da Costa integra a equipa oficial da BMW na estreia do M8 GTE no Endurance. O piloto português fará equipa com Tom Blomqvist e Augusto Farfus na categoria GTE Pro.

Nos GTE Am, Pedro Lamy é uma das grandes figuras do campeonato como detentor do título na categoria alcançado com Paul Dalla Lana e Mathias Lauda em 2017. Os pilotos da Aston Martin defendem título com o Vantage GTE, um V8 naturalmente aspirado que na última época esteve no campeonato dos GTE Pro.

O arranque para a super-época 2018/19 do WEC faz-se já nesta quinta-feira com as duas primeiras sessões de treinos. No sábado serão a última sessão de treinos e as qualificações. As 6 Horas de Spa-Francorchamps começam às 12h30 (mais uma hora na Bélgica) de domingo.

Calendário do WEC 2018/19:

6 Horas de Spa-Francorchamps (Bel), 5 de maio de 2018

24 Horas de Le Mans (Fra), 16/17 de junho de 2018

6 Horas de Silverstone (GB), 19 de agosto de 2018

6 Horas de Fuji (Jap), 21 de outubro de 2018

6 Horas de Xangai (Chi), 18 de novembro de 2018

12 Horas de Sebring (EUA), 16/17 de março de 2019

6 Horas de Spa-Francorchamps (Bel), 4 de maio de 2019

24 Horas de Le Mans (Fra), 15/16 de junho de 2019