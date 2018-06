Quinze horas depois do GP do Canadá de Fórmula 1, Fernando Alonso chegava a França para a para a participação nas 24 Horas de Le Mans do próximo fim de semana.

O piloto espanhol admitiu algum cansaço devido a “um pouco de jet lag”, mas garantiu que a Toyota está pronta para a segunda prova do Mundial de Endurance.

“Já demonstrámos no passado o espírito desta equipa, quão competitivos podemos ser. Ainda não ganhámos aqui, mas estamos preparados para mudar esta parte da história”, afirmou Alonso, numa citação da «Marca», sobre a candidatura a vitória na clássica do automobilismo.

A Toyota abriu a super-época 2018/19 do WEC a ganhar as 6 Horas de Spa-Francorchamps com o carro do espanhol e Alonso reconhece que chega a Le Mans como favorito: “Temos uma oportunidade muito importante neste ano. Estamos o mais bem preparados possível e agora há que render na corrida."

As 24 Horas de Le Mans disputam-se no próximo fim de semana com partida dada no sábado, dia 16. Os Treinos Livres arrancam já nesta quarta-feira.