Fernando Alonso venceu neste domingo as 24 Horas de Le Mans com a Toyota e não se furtou a confessar que agora ainda deseja mais a Tripla Coroa: ganhar o GP do Mónaco de F1, as 24H de Le Mans e a Indy 500.

“Já ganhei em Spa. Quando posso ganho e quando não posso tento-o. O que nunca faço é render-me. Por isso, é uma das vitórias mais importante da minha vida, são momentos históricos, ganhá-los implica muitíssimo”, afirmou o espanhol sobre os que dizem que não vence...

Assim, ficando agora com a vitória nas 500 Milhas de Indianápolis que lhe escapou no ano passado, o piloto espanhol da equipa de F1 McLaren ainda mostra mais desejo pelo feito que só Graham Hill conseguiu: “A Tripla Coroa continua a ser um objetivo muito atrativo porque só um piloto o conseguiu.” “E eu, além disso, procuro o Mundial de Resistência e assim seria uma tripla coroa ainda mais tripla”, sublinhou.

“Quando já se tem Le Mans e só falta uma apela-te um pouco mais. Não me sinto mais liberto, porque não jogo tudo na mesma cartada, mas, sim, estou contente com o trabalho bem feito, de tudo o que se investe, até fisicamente”, acrescentou Alonso.

Com o objetivo de vencer em Indianápolis – cuja próxima edição da Indy 500 já é só em 2019 – e fazendo parte do pelotão da Fórmula 1, o espanhol da McLaren ainda não adiata como será o seu futuro na F1: “Decidirei depois do verão e não vou comentar porque ainda não há nada e não quero que obscureça esta grande vitória.”