Esta quase a fazer um ano que Fernando Alonso se estreou na Indy 500 e o piloto espanhol não esconde que tem saudades da oval de Indianápolis; e que quer voltar.

Alonso tem o sonho de obter a Tripla Coroa já tendo vencido o GP de Fórmula 1 no Mónaco e querendo também ganhar as 500 Milhas de Indianápolis na IndyCar e as 24 Horas de Le Mans do Mundial de resistência.

A presente aposta para o piloto da McLaren fora da Fórmula 1 é nesta temporada o WEC e a estreia deste fim de semana no Endurance não podia ter corrida da melhor forma com o triunfo nas 6 Horas de Spa.

Mas quando faltam cerca de três semanas para se correr novamente a Indy 500, Alonso revela que não tem perdido o que se passando à volta de Indianápolis. “Sim, eu acompanho todas as sessões que eles fazem, todos os testes. Tenho muitos amigos lá, tenho contacto próximo com os engenheiros e todos me dizem que o novo pacote aerodinâmico realmente funciona", revelou numa citação do «Motorsport.com».

"Vou acompanhar a corrida de perto e, para ser honesto, sinto falta de estar lá", confessou o espanhol explicando a sua ausência no próximo dia 27 deste mês porque “é difícil pensar em corridas adicionais neste momento”.

“Mas eu sinto falta de estar lá, como agora, quando eles estão a testar o novo pacote aerodinâmico e coisas assim”, reforçou o espanhol contando que vê “pela TV”, mas que isso sabe a pouco: “Gostaria de dar uma volta, sabe? Definitivamente, quero voltar e tentar de novo.”