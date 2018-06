Fernando Alonso e a Toyota entraram para a história do automobilismo ao vencerem a 86.ª edição das 24 Horas de Le Mans que se realizou neste fim de semana.

Foi a estreia do piloto espanhol na clássica corrida e Alonso entrou logo a ganhar dividindo o Toyota #8 com Kazuki Nakajima e Sébastien Buemi fazendo 388 voltas nas 24 horas.

A Toyota estreou-se a ganhar em Le Mans com uma dobradinha dos TSO50 Híbridos tendo o carro #7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway e José Maria López ficado no segundo lugar a duas voltas do vencedor.

No último lugar do pódio ficou o Rebellion #3 de Mathias Beche, Thpmas Laurent e Gustavo Menezes, a 12 voltas.

Dos portugueses em prova – Pedro Lamy, Filie Albuquerque e António Félix da Costa –, nenhum deles terminou a corrida.

