Ficou marcada por distúrbios e agressões a chegada da claque do FC Porto, este sábado, ao Estádio da Luz, em Lisboa. Os adeptos portistas tentaram passar as barreiras de segurança e acabaram por obrigar à intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A PSP interveio também na sequência de alguns confrontos entre adeptos do Benfica e do FC Porto. Depois de cerca de 10 adeptos dos “dragões” tentarem chegar ao recinto de forma isolada, houve troca de agressões com apoiantes do Benfica.

Adeptos benfiquistas arremessaram pedras, bolas de golfe e algumas garrafas de vidro contra os adeptos portistas e também contra os agentes da polícia. Pelo menos uma pessoa ficou ferida na sequência destes incidentes.

A PSP deteve ainda alguns adeptos que tentaram entrar no recinto do Estádio da Luz sem bilhete. Os agentes do Corpo de Intervenção utilizaram a força para deter esses adeptos que seriam apoiantes do FC Porto.