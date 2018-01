Não há dúvidas que a paixão pelo desporto motorizado corre nas veias da família Schumacher. Após a chegada de Mick Schumacher, o filho do sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, no campeonato europeu de Fórmula 3 de 2017 com a Prema Powerteam, chegou a hora de outro membro da família entrar no universo dos monolugares. David Schumacher, filho do antigo piloto Jordan, Williams-BMW e Toyota F1, Ralf Schumacher, competiu em quatro eventos de Fórmula 4 nos Emirados Árabes Unidos.

No decorrer do GP de Abu Dhabi, David Schumacher concluiu cada corrida no pódio: o terceiro lugar na corrida1, e segundo posto no resto do fim de semana. Um resultado geral sólido antes de participar do campeonato alemão de F4 na equipa gerida por Ralf Schumacher.