A Fórmula E anunciou o calendário para a próxima época 2018/19 que ainda começará ainda neste ano com uma prova, mas que decorrerá maioritariamente no próximo com um total de 13 corridas.

O calendário ainda provisório da quinta época da F-E, com vários pontos ainda carecendo homologação da FIA, começa a 15 de dezembro em Al-Diriyah e termina a 14 de julho em Nova Iorque, palco da única ronda dupla definida.

A corrida de abertura, na Arábia Saudita, é desde logo a primeira ainda sujeita a homologação. Neste plano de 13 corridas em 12 cidades, a terceira data não tem ainda local atribuído e a China receberá duas provas sendo também desconhecida ainda a segunda cidade.

O Mónaco está de regresso à F-E, mas ainda estará por decidir se a corrida será no traçado da Fórmula 1 ou no já utilizado pelo campeonato de monolugares elétricos; assim como Zurique se mantém na lista das incertezas para o campeonato que verá a nova geração de carros.

Calendário da F-E 2018/19 (provisório):

15 dezembro 2018 – Al-Diriyah (Arábia Saudita)

12 janeiro 2019 – Marraquexe (Marrocos)

26 janeiro 2019 – por anunciar

16 Fevereiro 2019 – Cidade do México

10 março 2019 – Hong Kong (China)

23 março 2019 – cidade por anunciar (China)

27 abril 2019 – Paris (França)

11 maio 2019 – Mónaco

25 maio 2019 Berlim (Alemanha)

9 junho 2019 – Zurique (Suíça)

13 julho 2019 – Nova Iorque (EUA)

14 julho 2019 – Nova Iorque (EUA)