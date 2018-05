Penafiel e Porto recebem no fim de semana o Extreme XL Lagares, a primeira etapa do novo campeonato de motociclismo World Enduro Super Series.

A agência Lusa noticia que estão inscritos 250 pilotos de 21 países para a primeira das sete provas do calendário de 2018, que levará os pilotos a outros seis destinos europeus.

A etapa portuguesa contará com a participação dos principais nomes do 'hard enduro' à escala mundial, como Cody Webb, Jonny Walker, Taddy Blazusiak, Graham Jarvis, Billy Bolt, Mario Roman, Wade Young, Travis Teasdale ou Lars Enockl, entre outros.

A organização da etapa portuguesa é do Extreme Clube de Lagares e é apoiada pelas câmaras municipais do Porto e de Penafiel.

A aldeia de Quintandona, em Lagares, no concelho de Penafiel, acolhe no domingo a corrida principal, na vertente de 'hard enduro', com início marcado para as 11h00, contando com uma bancada com 1.500 lugares sentados.

O programa arranca na sexta-feira, com a corrida de 'endurocross', também em Lagares, entre as 16h00 e as 23h00.

No sábado, a zona da Ribeira, no Porto, vai acolher o prólogo, entre as 14h00 e as 19h00.

Também no sábado, a partir das 20:00, nas proximidades da aldeia preservada de Quintandona, disputa-se uma corrida de 'pit bikes'.