O campeonato eletrónico de MotoGP está lançado para a sua segunda edição e o vencedor de 2018 terá como prémio maior um BMW Ms240i Coupé.

O MotoGP eSport Championship está aberto a competidores com PlayStation 4, Xbox One ou PC e os jogadores vão competir com o videojogo MotoGP18, que é mundialmente lançado no dia 7 de junho para as plataformas já enunciadas (o jogo chega à Nintendo Switch no final do ano).

A temporada inaugural do ano passado do MotoGP eSport Championship registou mais de 15 mil horas jogadas. O número de corridas aumenta neste ano para oito num campeonato que começa em 18 de julho, inclui duas semifinais e termina em 16 de novembro em Valência.