A vitória de Bruno Magalhães no Rali da Acrópole neste fim de semana foi um sonho realizado, mas que não chegou de forma fácil para o piloto português do Skoda Fabia que assumiu ter suado como nunca para vencer.

“Este foi o dia mais difícil de toda a minha carreira. Conquistámos uma das maiores vitórias para Portugal em termos de ralis. O Rally da Acrópole não é uma prova qualquer e esta foi uma conquista fabulosa. Foi uma vitória inesquecível e um sonho realizado, apesar de uma grande pressão a que estive sempre sujeito, uma vez que nunca tenho tarefas fáceis.”

O piloto da ARC Sport está no 2.º lugar do Europeu de Ralis e, ap+os esta após esta vitória parte agora para a quarta prova do ERC a 14 pontos do líder, Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta).

“Quero dar os parabéns a toda a equipa pelo fantástico trabalho realizado no Skoda. Estou extraordinariamente feliz, e agora já posso confirmar a nossa participação no Rali de Chipre”, disse Bruno Magalhães.