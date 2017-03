O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, considerou a suspensão aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol um castigo exagerado, o pior aplicado "a um presidente desde o processo Apito Dourado".

Foi o pior castigo a um presidente, desde o Apito Dourado, o que demonstra o estado a que chegámos. [Este castigo] mostra, claramente, que tenho muitas razões para dizer as coisas que digo."

Em entrevista à TVI, Bruno de Carvalho disse não cometeu "infração nenhuma" e que não será a FPF a alterar aquilo que os sócios do Sporting decidiram - ser presidente - e que não deixará de representar o clube.

Ha de aparecer quem me retire o direito que os sócios do Sporting me deram. [Não representar publicamente o Sporting] está fora de questão", continuou.

O presidente leonino afirmou que as suas declarações em relação ao antigo presidente do Conselho de Arbitragaem, Vítor Pereira, não justificam este castigo e salientou que, por várias vezes, o Sporting quis apresentar vídeos das frases em causa, o que nunca foi aceite.

Eles pegam em coisas opinativas. Eles pegaram em frases como 'o sr. Vítor Pereira já ultrapassou todos os limites do bom senso', bem, é só ver as nomeações que foi fazendo e ver as declarações de Marco Ferreira sobre Vítor Pereira. Isto não lesa a honra, é opinitivo. Não tem nada de censurável, nem falo da restante classe".

Enumerando várias situações em que foi atacado por comentadores, o presidente do Sporting questionou, também, se "não é normal que um ser humano de vez em quando extravase e diga chega?". O presidente do Sporting referia-se, por exemplo, a alturas em que foi comparado com o antigo presidente do Benfica, Vale e Azevedo.

O presidente leonino classifica todo o castigo como um exagero e disse que se trata de um "género de censura".

Não podemos ter no futebol pessoas mais papistas do que o Papa. Dar o maior castigo a um presidente desde o Apito Dourado? Isto é um género de censura, mas mudou a cor do lápis. Neste momento, em vez de ser lápis azul, toda a gente diria que há um lápis vermelho", acrescentou.

Bruno de Carvalho refirmou, ainda, o compromisso de o Sporting vencer o campeonato mais que uma vez durante o seu mandato, com Jorge Jesus à frente da equipa principal de futebol.

Vamos ser campeões mais do que uma vez. Continuaremos a trabalhar com Jorge Jesus."

O presidente do Sporting foi suspenso por 113 dias, enquanto o diretor-geral ‘leonino’, Octávio Machado, foi punido com 75, na sequência de uma queixa apresentada pelo Benfica em novembro de 2015.

Veja a entrevista na íntegra.